一つの指輪で強化された神河物語のレジェンド土地サイクルの緑です。

satou様専用MTG Secret Lair Here Be Dragons

目立った傷はありませんが、プレイドとして購入ください。写真のご要望あれば仰ってください。

MTG 適者生存/Survival of the Fittest



アトラクサデッキケース&スリーブ4つ、プレイマットセット

未使用で保管していましたがカード資産整理のため出品します。送付は写真のように三重スリーブ&ローダーで発送します。

敏捷なこそ泥、ラガバン 日本語 2枚 機械兵団の進軍



MTG 波止場の恐喝者 エッチングfoil 英語版

他にもfoilカード出品してます。まとめて購入でお値引きします。

MTG 地平線の梢 袋小路屋敷 サージfoil 指輪物語



MTG 敏捷なこそ泥、ラガバン 英語版 FOIL 絵違い

モダン

悪魔の教示者 Demonic Tutor ドイツ語 黒枠

レガシー

MTG ドミナリアの英雄、テフェリー 日本語版FOIL

ヴィンテージ

【英語版】偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier

EDH

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

一つの指輪で強化された神河物語のレジェンド土地サイクルの緑です。目立った傷はありませんが、プレイドとして購入ください。写真のご要望あれば仰ってください。未使用で保管していましたがカード資産整理のため出品します。送付は写真のように三重スリーブ&ローダーで発送します。他にもfoilカード出品してます。まとめて購入でお値引きします。モダンレガシーヴィンテージEDH

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MTG プロモ版 ニクスの祭殿、ニクソス 2枚セット稲妻のドラゴン/Lightning Dragon プレリリースプロモfoilCamel様専用