ステキなお色のメゾンマルジェラ 最終値下げ

これ以上のお値下げ考えておりません!

材質 羊革

サイズ 高さ約17cm、幅約22cm、奥行き約7cm

色 モーヴ(グレージュ系)

人気のミニタイプです!

色はモーヴというお色で品の良いグレージュ系

とても合わせやすいニュアンスカラーです。

付属品

お写真のものになります。

正規品です。ジャパンタグ類、ギャランティカードお品物とギャランティカードNo.ご確認ください。。

先日こちらで、新品未使用品で

購入をいたしました。

子供が小さく…

出番がなさそうなので、出品しました。

こちらで購入の際は、タグが付いていましたが

タグを外してしまいましたので

未使用に近いとしています。

家で試着のみの、新品未使用品です。。

定価約19万円

メゾンマルジェラ公式オンラインサイト

バッグパック&ヒップバッグ

購入のお品物

購入約1年半前

めちゃくちゃ可愛いです!

ぜひたくさん使っていただきたいです☺︎♪

出品に迷いがありますので、突然の削除

ご了承ください。。。

自宅保管品、素人出品の為

ご理解いただける方、ご購入ください。

#メゾンマルジェラ

商品の情報 ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

