お知らせ ログイン 会員登録 出品
店舗良い 新品　ギュパール guepard gp-05 サングラス/メガネ

商品の説明

ギュパール 05 ウイスキー　city blue ブルーフラットレンズ23%
新品 TOM FORD(トムフォード) サングラス TF539 52F

極美品‼︎ ルイヴィトン　サングラスゴールドメタル
フレームフランス（フランス製のヴィンテージフレーム）に精通した神戸の有名ヴィンテージ眼鏡店「SPEAKEASY」の山村氏、札幌の「Fréquence.」の柳原氏によるブランドです。
Mr.gentleman JIRO ミスタージェントルマン
本モデルは、「カシメ」と呼ばれるフロントから見える鋲が3点ありデザインの中のポイントとなっています。
【激レア】50sRay-Ban ヴィンテージメガネ

CELINE/セリーヌ/サングラス/CL40061F 01D
35000円程　試着のみ
ランバン　レディースサングラス
素材　アセテート
エフェクター EFFECTOR ディストーション distortion
原産国　日本
美カラー　オークリー　OAKLEY サングラス　レーダーEV
タイプ　ユニセックス
PENTAX SAFETY HOYA AMERICAN OPTICAL 46gy
付属品　ケース
眼鏡市場×文豪ストレイドッグス　メタルフレーム　サングラス　丸メガネ

新品 ジェントルモンスター HER サングラス
既に完売しているモデルです。
レイバン正規品／RX5344D-2000黒ぶち／スパーキーイエロー30％／UV付

KUBORAUM Maske P1 BM
オリジナルの薄いブルーのレンズ、度なしが入っています。
ウホっ！専用変態ゴーグル　OAKLEY オークリー サングラス　クリフデン

定価6万トムフォード2サングラス眼鏡スクエアめがねメガネRHMロンハーマン
自分自身に似合わず出品しております。
ギフトレシート付★Bottega Veneta☆ サングラス ケース付き

RIGARDS コラボメガネ　リガーズ
yaeca、phingerin、ka na ta、henderscheme、unused、comoli、digawel、uru、bukht、sunsea、auralee、beautiful people、yoku、story mfg、ランチキ、乱痴気、LANTIKI、bode、ドリスヴァンノッテン、ロエベ、マルニ、マルジェラ、プラダ 、グッチ等が好きな方におすすめです。

新品 皇治さん着用 レイバン RB4259F-601/85 -60185

商品の情報

ブランドオリバーピープルズ
商品の状態新品、未使用

レイバン メガネフレーム　Ray-Ban RB7149D 2000 ブラック

DIOR サングラス　極美品

トムブラウン　TB011A-49 ブルーレンズ

新品✨大人気✨Ray-Ban レイバン グリーンレンズ　サングラス　4334D
ギュパール 05 ウイスキー　city blue ブルーフラットレンズ23%フレームフランス（フランス製のヴィンテージフレーム）に精通した神戸の有名ヴィンテージ眼鏡店「SPEAKEASY」の山村氏、札幌の「Fréquence.」の柳原氏によるブランドです。本モデルは、「カシメ」と呼ばれるフロントから見える鋲が3点ありデザインの中のポイントとなっています。35000円程　試着のみ素材　アセテート原産国　日本タイプ　ユニセックス 付属品　ケース既に完売しているモデルです。オリジナルの薄いブルーのレンズ、度なしが入っています。自分自身に似合わず出品しております。yaeca、phingerin、ka na ta、henderscheme、unused、comoli、digawel、uru、bukht、sunsea、auralee、beautiful people、yoku、story mfg、ランチキ、乱痴気、LANTIKI、bode、ドリスヴァンノッテン、ロエベ、マルニ、マルジェラ、プラダ 、グッチ等が好きな方におすすめです。

商品の情報

ブランドオリバーピープルズ
商品の状態新品、未使用

店舗良い 新品　ギュパール guepard gp-05 サングラス/メガネ

26分钟前

店舗良い 新品　ギュパール guepard gp-05 サングラス/メガネ

¥29,000 ¥16,240

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

4653c760af

 99

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

4653c760af
店舗良い 新品　ギュパール guepard gp-05 サングラス/メガネ 店舗良い 新品　ギュパール guepard gp-05 サングラス/メガネ

guepard（ギュパール） / gp-05 - Whisky ブラウンレンズ

guepard（ギュパール） / gp-05 - Whisky ブラウンレンズ


guepard

guepard


guepard（ギュパール） / gp-05 - Ecaille ブルーレンズ

guepard（ギュパール） / gp-05 - Ecaille ブルーレンズ


gp-05 / guepard ギュパール メガネ・サングラス取扱い店舗｜ 東京・中

gp-05 / guepard ギュパール メガネ・サングラス取扱い店舗｜ 東京・中


guepard【ギュパール】gp-05

guepard【ギュパール】gp-05


guepard

guepard


guepard【ギュパール】gp-05

guepard【ギュパール】gp-05

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 店舗良い 新品　ギュパール guepard gp-05 サングラス/メガネ
© www.inba.net, Inc.