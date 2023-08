【有名人芸能人】 ★希少★SHURE カモメ M44Gヘッドシェル付★① その他

★希少★SHURE カモメ M44Gヘッドシェル付★①

*SHURE シュアー

MMカートリッジ カモメ

M44G

近所のリサイクルショップで見つけました。

今でも根強い人気のモデルです。

M44G、M44-7などの

初期型に刻印されている通称"カモメ"マーク

再生産(Made in Mexico)の

M44G、M44-7の音も抜群ですが、

オリジナル(Made in USA)である

"カモメ"が格別です。

是非この機会をお見逃しなく。

【商品の状態】

別スタイラスを使用して、プレーヤーでの簡単な音出し動作確認済です。

同梱のスタイラスは針折れしています。

年代物であることから、

傷、汚れ、金属部分の劣化等若干ございます。

まれに実際との色味、状態が違うこともございます。

商品については、画像にあるものがすべてです。

画像でご理解のうえ、ご購入お願いいたします。

商品の情報 ブランド シュア 商品の状態 やや傷や汚れあり

