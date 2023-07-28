【税込】 新品 AirPods Pro 2 左耳のみ 片耳 MQD83J/A イヤフォン

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注:右耳イヤホン・充電ケース・箱・ケーブルは付属しておりません。

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MWP22J/A や MLWK3J/A （AirPods Pro第一世代）とは互換性がないため、ご注意下さいませ。

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こちらはAirPods Pro 2 / A2699 (左耳/Left) x 1 AirPods Pro 第２世代 です。国内正規品 MQD83J/A (2022年版) です。注:右耳イヤホン・充電ケース・箱・ケーブルは付属しておりません。MWP22J/A や MLWK3J/A （AirPods Pro第一世代）とは互換性がないため、ご注意下さいませ。新品未使用品ですのでお値引きはご遠慮ください。ご検討の程宜しくお願いします。以下は検索用AirPodsAirPodsProエアーポッツプロエアーポッツ右耳左耳充電ケースイヤフォンイヤホン正規品純正品アップルAir Pods プロAirPods プロエアポッズ プロエアポッツAppleイヤホン正規品純正品ブルートゥースBluetooth左右

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