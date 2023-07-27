ずっと気になってた CROSS COLOURS (クロスカラーズ）激レア！！！アロハシャツ シャツ

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◯サイズ XL（着丈70 身幅56 肩幅55 袖丈25）

最終の値下げとなります DAIWA PIER39 サファリシャツ

※素人採寸です

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◯状態多少ほつれあり

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◯USED商品にご理解がある方のみご利用願います

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◯CROSS COLOURSのアロハシャツ！！

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シャツ種類···その他

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シャツ種類···アロハシャツ

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Polo by Ralph Lauren オープンカラーシャツ ロブスター

袖丈···半袖

【未開封】Human made シャツ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄、総柄、カモフラ(迷彩)

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ 16SSオーバーサイズ半袖リネンシャツ

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロスカラーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◯CROSS COLOURS クロスカラーズ激レア！！！！◯アロハシャツ◯サイズ XL（着丈70 身幅56 肩幅55 袖丈25） ※素人採寸です◯状態多少ほつれあり◯USED商品にご理解がある方のみご利用願います◯CROSS COLOURSのアロハシャツ！！#90s#hiphop#dance#POLO#TOMMY#COOGI#NOTICA#BOSS#CHAPS#シャツ種類···その他シャツ種類···アロハシャツ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄、総柄、カモフラ(迷彩)季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロスカラーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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