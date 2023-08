数量は多い カルテル マスターズ チェア 椅子 オレンジ Kartell MASTERS ダイニングチェア

●デザイナー Phillipe Starck(フィリップスタルク)氏によってデザインされたインテリアチェアです。

カルテル マスターズ Kartell MASTERS チェア 椅子 ホワイト

マスターズはSeven Chair(セブンチェア)、Tulip Armchair(チューリップチェア)、Eiffel Chair(シェルチェア)のデザインが融合され誕生したスタイリッシュなダイニングチェアです。

3本のラインが座面に流れ込むような美しいシェイプは見 る人々たちを魅了させます。足はスリムなデザインになっておりゆったりとした座り心地を与えてくれます。

●国内定価:44,800円 (税込)

●ブランド名:Kartell (カルテル)

●商品名:MASTERS (マスターズ)

●カラー:ORANGE (オレンジ)

#KartellMASTERS ← マスターズ 全商品はこちら

●サイズ:H830×D550×W535mm

カルテル マスターズ チェア 椅子 オレンジ Kartell MASTERS

※若干の誤差はご了承下さい。

●重量:4.0kg

●素材:ポリプロピレン

●付属品:なし

●購入場所:イタリアの正規代理店

●使用回数:新品未使用ですが、一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いいたします。

※樹脂面に微細な傷が生じている場合がありますが、製造過程において付着するものであり、通常の使用に影響ございません。

※神経質な方は購入をお控え頂きますようお願いします。

※コメントのやりとり中でも早いもの勝ちになります。

※たのメル便にて配達予定です。こちらの商品サイズの場合、送料5,000円を頂けますと

一部の対象外地域を除いた全国各地へ配達可能です。

ダイニングチェア アームチェア インテリア モダン デザイナーズ家具

driade ドリアデ Magis マジス MUUTO ムート Vitra ヴィトラ Artek アルテック

商品の情報 ブランド カルテル 商品の状態 新品、未使用

