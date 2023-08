ご覧頂きありがとうございます(^_^)

SOU・SOU リバーシブル 羽織 北斎



カラー:ブラウン

サイズ:46(Lサイズぐらいです)

素材:キャメル50% / アルパカ50%

MADE IN ITALY

【平置き採寸】

肩幅:45㎝

身幅:60㎝

袖丈:64㎝

着丈:120㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承を下さい。

新宿伊勢丹の直営店にて約38万円で購入しましたロング丈のコートです。

カジュアル、フォーマルどちらでも着用出来ます。

写真8枚目のように取り外しベルト付きになります。

ベルトの長さは、約160㎝になります。

数回着用後、白洋舎のクリーニング、防虫加工済みで保管していました。

何かご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい(^_^)

#カシミヤ

★Ermenegildo Zegna ロングコート★ アルパカ&キャメル

#ビジネスコート

#エルメネジルドゼニア

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ボタン留め

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エルメネジルドゼニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

