最新コレックション BOOWYコピー必需品！　ローランドJC20 国産 アンプ

ボウイをコピーする上で絶対に欠かせないのが

まずはローランドのジャズコーラスです。

今となっては台数も少なくなってきた国産です。

特にこれといった不具合はありませんが

ガリ、ポップノイズ等が気になる方はご遠慮ください。

現状は気になるガリ等はありません。

より一層BOOWYの布袋サウンドに近づけたい方

いかがでしょうか?

ゆうパックにて発送します。

不明な点は質問下さい。

購入後に傷が、汚れが、等のクレームを言うような方は

ご遠慮ください。

あくまでも中古です。完璧な動作を求める方は

他で保証があるショップ等で購入してください。

地域によりますがプラス1000円で

送料込に対応したいと思います。

こういう商品の理解出来る方でお願い致します。

購入意思のない方の値段交渉はお断りします。

常識外れの金額での交渉や、

購入に関係ないコメントと判断した時は

答えずに削除します。

代理購入不可

リピートの方はご一報下さい。

多少の値引きさせて頂きます。

他にも布袋さん機材関連

出品してますので宜しくお願い致します。

フェンダー

ギブソン

ダンカン

マーシャル

メサブギー

ヒュース&ケトナー

ツインリバーブ

レイニー

テレキャスター

レスポール

ジャパンビンテージ

エフェクター

ディストーション

オーバードライブ

ディレイ

コーラス

ピッチシフター

ワウ

EMG

TE

SG

boowy

hotei

布袋 寅泰

氷室

TEJ

ギタリズム

guitarhythm

xotic

korg

OVD1

BB

free the tone

maxon

ibanez

カラー···ブラック

シリーズ···その他

タイプ···その他

ボディタイプ···その他

アクセサリー・パーツ···その他

ピック形状···その他

商品の情報 ブランド ローランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

