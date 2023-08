売れ筋ランキングも掲載中！ 【激レア】alice auaa アリスアウアア ブラトップ付ベストジレ ベスト/ジレ

ブランド:alice auaa アリスアウアア。レディー・ガガが来日の際に必ず着用しているブランドで、会員制であることも有名。

品名: ブラトップ付ベストジレ

サイズ:

状態: 美品だと思います。

値下交渉: 不可

【激レア】alice auaa アリスアウアア ブラトップ付ベストジレ



<諸注意>

・他のオークションやフリマにも出品していますので、質問欄などで商品確保してからお支払をお勧めします。また急に出品を取りやめるなどがあります。

・商品説明や自己紹介の記載をご確認お願いします。気になる点や要望がある場合は質問確認してからご入札お願いします。

・色は写真うつりやモニターによって変わります。思っていた色と違うというクレームはお断りしますので、気になる方は入札をご遠慮ください。

・仕事が非常に忙しいため質問回答がすぐにできない場合があります。特にサイズ測定・素材記載など実物確認が必要なご依頼は時間を頂戴します。

・長毛の犬を飼っているのでアレルギーの方はご注意願います。気を付けていますが毛の混入があった場合ご容赦願います。

・基本的には1~3日以内に発送しますが、出張で対応不可期間があるなどの際は自己紹介欄に記載しますのでご確認お願いします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アリスアウアア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

