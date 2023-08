ブルガリ メンズ レザー ベルト AM D19 37889 44 / 110

ご覧いただきありがとうございます♪

ーーーーーーーーーーーーー

★送料無料・匿名発送★

★無言購入OK・即購入OK★

ーーーーーーーーーーーーー

BVLGARI メンズ レザー ベルト AM D19 37889 44 / 110です。

大手中古ブランドショップで購入した鑑定済みの正規品です。

◆穴部分には小さな破れがあります。

◆革部分にはスレ・シミ・型崩れ・少しシワ・端の方には小さなひび割れがあります。

◆金具部分には少しくすみ・小さなキズがあります。

全体的に使用感があります。

中古品であることをご理解のうえご購入ください。

購入前に気になることがあればお気軽にご質問ください。

◆サイズ (約)

[表記サイズ] 44 / 110

[全長] 113cm

[ウエストサイズ] 85 - 98cm

[高さ] 5.7cm

[シリアル] AM D19 37889

#NickSHOPブルガリ

#NickSHOP小物

写真とコンディションの記載をすべて確認した上でご購入ください。

送料無料、プチプチ+配送袋での発送になります。

商品のすり替え防止のため発送後の返品、交換は一切受け付けてません。

鑑定済みの商品ですが、万が一偽物だった場合は全額返金いたしますのでご安心ください。

他のサイトなどでも出品しておりますので、売り切れた際は予告なしに削除する場合がございます。お悩みの方はお早めにご購入ください。

【フォロー割あります!】

当アカウントをフォロー後にコメントしていただければ100円割引きします。

また同時購入をされる方にはさらに割引もできます!!

#e023050062

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 傷や汚れあり

