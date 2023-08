以前発売した僕のヒーローアカデミア

一番くじ オールマイトフィギュアの

中古品です。

自宅で飾っていました。

ややキズ、汚れありです。(> <。)

初期の色ムラや陰影もあります。

初期の陰影か汚れか分かりにくい所もあります。

他の方の出品した物も見て確認もお願いします。

m(_ _)m

気がついたキズや汚れの部分は写真を載せました。

気になる所は3箇所です。

写真⭕️部分

5・6・7枚目参照お願いいたします

見落としている場合もございます。

⚠️こちらは外箱無しです。

状態は写真参照お願いします。

写真を拡大にして頂くと見えやすくなります!

全体は拭き取りはしました。( ̄^ ̄ゞ

リペイントが趣味の方には特にお勧めです。

◝(⑅•ᴗ•⑅)◜

フィギュア自体はとても人気があり、

出品も少なめ、新品なら割と高めに

取引されてる物です。だから残念( ¯꒳¯̥̥ )︎

全長33cmもある、かなりスケールのデカい

フィギュアなので、映ます!迫力あり

ハイクオリティ・自立タイプのフィギュアです。

このサイズのフィギュアは

一番くじでも、中々無いサイズです!

梱包はプチプチなどで包みます。とにかく大きいのでギリギリサイズの比較的綺麗な再利用ダンボールにて発送させて頂きます。

m(_ _)m

割れ物扱いシールを貼っておきます。

宅急便ですので、発送前に教えていただけましたら日時指定発送させて頂きます!

よくよく写真参照、説明文を読んで頂き

全て御理解頂けましたら、キズ汚れは

これくらい大丈夫

でしたら購入お願いいたしますm(_ _)m

即購入⭕️

値下げ交渉については

過度な値下げ交渉する人が本当に苦手

です(> <。)

値下げ交渉❌でお願いします。

只今も値下げいたしました。

既に保護材、ダンボールの中で保管中です

ദ്ദി˶ー̀֊ー́ )✧

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

