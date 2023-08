※プロフィールご確認ください!

神経質な方はあくまで中古品ですのでご遠慮ください。

2019年か2020年

名古屋のLH Pで購入しました!

モンクレとフラグメントコラボ商品です!

山Pが着ていてカッコよかったので買いましたがあまり自分に合わなくて去年から着用してなかったので出品する運びになりました。

商品はリバーシブルで、緑色と黒色です。

緑色の部分を外に2回着用しました。

胸元にはモンクレールのピンズ2個とマジックテープで取り外せるロゴがついています。

去年にクリーニングに出してそこから着てないです。

購入金額ははっきり覚えてないそうですが30万以上したそうです。

サイズは7なのでネットで調べてsとします。

肩幅51cm

着丈68cm

袖丈63cm

身幅57cm

あくまで素人測定です。·͜· ︎︎

購入した時についてきたハンガーおつけします。

何かあれば気軽にご連絡ください。

よろしくお願いします。

‎߹ㅁ‎߹)

#モンクレール#モンクレ#MONCLER#frgment#フラグメント#山P#ダウン#フライトジャケット#ミリタリー#山下智久#MA-1

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※プロフィールご確認ください!神経質な方はあくまで中古品ですのでご遠慮ください。2019年か2020年名古屋のLH Pで購入しました!モンクレとフラグメントコラボ商品です!山Pが着ていてカッコよかったので買いましたがあまり自分に合わなくて去年から着用してなかったので出品する運びになりました。商品はリバーシブルで、緑色と黒色です。緑色の部分を外に2回着用しました。胸元にはモンクレールのピンズ2個とマジックテープで取り外せるロゴがついています。去年にクリーニングに出してそこから着てないです。購入金額ははっきり覚えてないそうですが30万以上したそうです。サイズは7なのでネットで調べてsとします。肩幅51cm着丈68cm袖丈63cm身幅57cmあくまで素人測定です。·͜· ︎︎購入した時についてきたハンガーおつけします。何かあれば気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。‎߹ㅁ‎߹)#モンクレール#モンクレ#MONCLER#frgment#フラグメント#山P#ダウン#フライトジャケット#ミリタリー#山下智久#MA-1

