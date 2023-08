★トラブル防止のためはじめに必ずプロフをご確認くださいm(_ _)m

★新品で購入し車にのせてた期間は1ヶ月ほどで、その間の使用回数も週に3回程度ですので使用頻度はかなり少なめです

傷や汚れややぶれなどもなくきれいな状態です

★写真に写っているものがすべてです

★説明書有り

★使用のする際もシートにバスタオルを敷いて座っていたので汚れなどもありません

チャイルドシートでの飲食も無しです

★タバコ喫煙者もいなく、ペットも飼ってないのでにおいうつりなどもありません

★はずして洗えるパーツは洗濯済みで、ほかは除菌シートで清掃しホームクリーニング済みです

★ほかに気になる所がありましたらコメントいただければ写真アップいたしますm(_ _)m

★商品説明★

★メーカー名

AILEBEBE エールべべ

カーメイト

対象年齢 1歳~7歳頃まで

(9kg以上25kg以下)

★1才~7歳頃までと長く使えます!・・・ チャイルドシート / ジュニアシート

★3段階のリクライニング!・・・お子さまを乗せたまま「ワンステップ」リクライニング!

★可動式ヘッドレスト&ワイドシート!・・・最大340mmの広々シート幅

★イス型シート採用!・・・衝突時の衝撃を分散し受け止めます

★ローポジションベルトパス!・・・チャイルドシートを低い位置でしっかりと固定する設計

★成長に応じた快適性で長期間の使用も安心!

★お子さまを乗せたままリクライニングできるシート!

★サラサラメッシュカバー!

★UN(ECE)R44/04適合品

★ヘッドサポート&腰サポート付き

#アップリカ

#Aprica

#コンビ

#combi

#ピジョン

#ベビーカー

#ベビーベッド

商品の情報 ブランド エールベベ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

