正規 Switch 美品　Nintendo 本体 バッテリー強化型　2019年 液晶 携帯用ゲーム本体

【商品説明】

ANBERNIC RG503

液晶画面に背面ともにほぼ傷は見られません。

カメラに映らない細かな擦れキズもほぼ見られません。

落下等による打撃傷もありません。

【付属品】

本体のみです。

写真に写るものが全てです。

【配送方法】

商品をプチプチで梱包しての発送です。

【注意事項】

★あくまで中古品になりますので、商品状態は主観ですのでご理解下さい。

★自宅保管なので、傷や汚れを写真を見てご確認ください。

★ 新品ではなく中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。 a4

#本体

#NintendoSwitch

#Nintendo_Switch

#任天堂

#ニンテンドー

#Switch

#スイッチ

#ジョイコン

#ゲーム

#ニンテンドースイッチ

#スイッチ本体

#任天堂

#有機EL

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

