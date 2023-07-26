売れ筋ランキングも掲載中！ ブリュンヒルデ　フィギュア コミック/アニメ

AMAKUNIから発売のFate/Grand Order ランサー／ブリュンヒルデ 通常版になります。

■ドラゴンボール・フィギュア23点セット■ジャンク新品未開封・中古・送料無料

新品未開封です。

ドラゴンボール 亀仙流の猛者達 フィギュア

購入後、暗所にて保管していました。

新品未開封 figma 464 PERSONA5 ナビ 特典付き 目閉じ笑

コレクション整理のため出品します。

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ワンピース POP WA-MAXIMUM ゾロ 鬼気九刀流 阿修羅 輸送箱未開封

商品仕様

【値下げ】ヴァリアブルアクション キングスカッシャー&クイーンサイダロン 2個

●仕様／彩色済みPVCモデル 1:7スケール

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通常版：全高約35cm、限定版：全高約40cm（槍・台座含む、頭頂部まで約25cm）

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●原型製作／ひろし（桜前線） 原型協力/あきもふ 限定版台座製作/T-REX

ワンピースフィギュア19個 ウタ シャンクス ゾロ サンジ 出航 ヤマト

●彩色見本製作／ピンポイント

METAL BUILD ランチャーストライカー ソードストライカー

●発売元／ホビージャパン

プロップリカ タキシードミラージュ

●ホビージャパン限定受注アイテム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

AMAKUNIから発売のFate/Grand Order ランサー／ブリュンヒルデ 通常版になります。新品未開封です。購入後、暗所にて保管していました。コレクション整理のため出品します。商品仕様●仕様／彩色済みPVCモデル 1:7スケール 通常版：全高約35cm、限定版：全高約40cm（槍・台座含む、頭頂部まで約25cm）●原型製作／ひろし（桜前線） 原型協力/あきもふ 限定版台座製作/T-REX●彩色見本製作／ピンポイント●発売元／ホビージャパン●ホビージャパン限定受注アイテム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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