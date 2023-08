✴︎ウエストについたココマークがアクセント✴︎

■ブランド

CHANEL

シャネル

■アイテム

スカート

■サイズ

38

ウエスト 34cm

着丈 60cm

■カラー

ブラック

■素材

レーヨン

■状態

used品になりますので、一般的な使用感はございます。

目立ったダメージはなく綺麗なお品かと思います。

画像にて詳細ご確認下さい。

■付属品

本体

■購入先

真贋鑑定済み業者オークションサイト

︎︎︎︎☺︎こちらにもオススメ商品出品中‪︎‬ ‪︎☺︎

#ARMYapparel

ぜひご覧ください( ˶ ̇ ̵ ̇˶ )

■まとめてのご購入で割引いたしますのでコメントお願い致します。

■プロフィール欄のご確認お願い致します!

231776067

428573690

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

