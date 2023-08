ご覧頂きありがとうございます♪

九州民芸家具 ミズメザクラ 縦格子 サイドボード 茶箪笥 本棚 飾り棚 水屋 になります。

縦格子の引き戸が印象的な、九州民芸家具の縦格子のサイドボードです。定価55万。

濃淡が美しいミズメザクラ無垢材が使用され、とても迫力のある佇まいです。

引き戸内部の棚板は取り外しも可能です。

天板、棚内部、側面の擦り傷や引っ掻き傷を職人の方にお願いして、約7万円程かけてリペアして頂き、特に酷かった天板は綺麗な柄が復活致しました!

<サイズ>

横幅 約1,200mm

奥行 約440mm

高さ 約100mm

<状態>

状態は概ね良好。若干のスレなどはあるかと思いますが、経年の割には綺麗な状態です。

<配送>

梱包・発送たのメル便300サイズ

¥12,000込み

直接の引き取りも可能です。

梱包・発送たのメル便は、対応していない地域がございます。予めご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

