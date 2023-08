【綺麗な品】

マウント...ニコンFマウント系

■外観

使用感少なく、コンディションの良い綺麗な外観です

スレキズ等はごく僅かで、目立つ汚れ、アタリ等はございません

■光学

レンズ内、良いコンディションです

チリやホコリの混入はごく僅かで、撮影に影響ありません

気になるカビやクモリ等は確認できません

綺麗な光学をしています

■動作

動作良好で問題の無い商品です

■お届けする商品

・レンズ本体

・フロントキャップ

・リアキャップ(締り緩いです)

・レンズフード

写真の物がすべてです

商品画像で細部までご確認お願い致します

※お届けする商品にレンズの展示台は含まれておりません

■■■送料無料■■■

丁寧な梱包を心掛けております

中古品ですので、完璧を求める方のご購入はお控え頂けるよう宜しくお願いします

#threejins

#Nikon #ニコン

#nikon #NIKON

#Tokina #トキナー

#カメラ女子 #カメラ男子

#1589ymr

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド トキナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド トキナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

