（訳ありセール 格安） BOGLIOLI ボリオリ テーラード ジャケット ネイビー テーラードジャケット

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両袖口の5センチほど内側に薄汚れとスレがあります(袖口を5センチ以上めくり上げるような着方をしなければまず気になる事はないと思います。

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ボリオリらしさの見映えも良好で、まだまだスリーシーズン活躍出来るお品物と思います。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボリオリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆☆商品の発送は購入を決めていただいた日の次に来る日曜日に発送手配させていただく事になります。少しお待たせする事になりますが何卒宜しくお願いします。両袖口の5センチほど内側に薄汚れとスレがあります(袖口を5センチ以上めくり上げるような着方をしなければまず気になる事はないと思います。ボリオリらしさの見映えも良好で、まだまだスリーシーズン活躍出来るお品物と思います。⭐︎⭐︎クリーニング済みで保管しておりますので、 ご購入後直ぐにご着用いただけます⭐︎⭐︎サイズ表記 44 S〜M【平置き実測値】肩幅 44センチ着丈 71センチ身幅 49センチ袖寸 61センチカラー···ネイビーブルー系ボタン…黒蝶貝柄・デザイン···無地素材···コットンアウター形···シングル季節感···春、夏、秋#LBM #koon #BOB #ルビアム #黒蝶貝 #BEAMS #ナノユニバース #ユナイテッドアローズ #アーバンリサーチ #ships #グリーンレーベル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボリオリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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