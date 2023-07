THE RERACS ザ リラクスのレザーサンダルです。

履きやすく、シンプルデザインでコーディネートしやすいです♩

サイズ:23.5cm

カラー:ブラック 牛革製

箱は付属しません。

ソールはビブラムソールになっているので、耐久性に優れて、しかも履き心地と、実用性を兼ね備えたTHE RERACSらしい定番のサンダルになっています。

定価39,960円

●状態:目立った汚れ、ほつれなどはありませんが通常の中古品レベルです

個人で自宅保管していた品物であることをご了承いただける方のみご購入くださいませ

※動物は飼っておりません

汚れなど神経質な方はご遠慮下さい

●大変申し訳ございませんが、私自身のお譲りできる最安値で出品しておりますので、値下げ、お取り置きはご遠慮ください。価格交渉のコメントをせっかく頂いても返信にご対応致しかねますので了承下さい

●ご購入前に一度プロフィールに目を通して頂けると幸いです

THE RERACS ザリラクス beams sacai サカイ ロンハーマン drawer ドゥロワー acne アクネ MARNI 3.1 phillip lim フィリップリム isabel marant イザベルマラン maison kitsune メゾンキツネmargiera マルジェラ MM6 エムエムシックス CARVEN カルヴェン ROKU ロク AURALEE オーラリー HYKE ハイク TOGA トーガ ENFOLD エンフォルド beautifulpeople CELINE TOGA PULLA

mame kurogouchi FUMIKA_UCHIDA SAYAKA DAVIS SHINZONE JUN MIKAMI ELIN

3.1 フィリップリム TAN AKIRA NAKA THE ROW nehera Akiko Aoki kolor YAECA irene AULA AILA CLANE Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス アパルトモン アクネストゥディオス PLANC BEAMSなどお好きな方に☺︎

カラー···ブラック

ヒール高さ···0〜3cm

ソールヒール形···厚底

素材···本革

ストラップ···ストラップあり

型···スポーツサンダル

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ザリラクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

