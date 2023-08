最低価格の 新品未使用　BLANC BASQUE ロゴカットソー　ラグラン プリントTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ショップ:ESTNATION エストネーション

ブランド:blanc basqueブランバスク

ESTNATIONエストネーション

商品名:BLANC BASQUE / ロゴカットソー《ESTNATION EXCLUSIVE》

カテゴリ:Tシャツ/カットソー

素材:コットン100%

原産国:日本

カラー:ライトピンク

サイズ:FREE

ESTNATION EXCLUSIVE ITEM

OLD SCHOOLな雰囲気のあるロゴカットソー。

80's〜90's当時人気のカフェバーやクラブをロゴで表現しました。

程よいゆとりのあるデザインです。

【BLANC BASQUE(ブランバスク)】

「ライフスタイルを確立した女性達と共感しあえる服」がコンセプトのドメスティックブランド。

素材の良さや、細かいところにこだわりをもったデザインで、シンプルな中にも着る人のライフスタイルを生かせる服を提供。

クラシカルなテイストでありながらモダンな感性を忘れない、そんな思いを込めています。

オールドスクールをテーマにした別注のロゴT。

カレッジロゴのようなグラフィック。

ロゴはスモーキーな発色でフェミニンな印象もあり、ジャケットやカーディガンのインナーで映える1枚になります。

サイズも大き過ぎず、インしてもバランス良くコーディネートして頂けます。

【実寸】

FREE:身幅54 肩幅49.5 着丈55 そで丈20

※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。

完売品です。

先に出品したピンクのニューバランスと合わせようと思って購入しましたが着る機会がなかったので出品いたします。

外袋はお付け致しません。

未使用ですが一度人の手に渡ったものです。

ご理解頂ける方に。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ブランバスク 商品の状態 新品、未使用

