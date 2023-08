【激安アウトレット!】 Fate 【バラ売り200円】 FGO など 霊基召喚缶バッジ fes バッジ

fgo フェス やアニメジャパンなどで販売された Fate/Grand Order FGO 5周年 under the same sky 6周年 英霊巡遊 7周年 英霊夢装 霊基召喚缶バッジなどのお譲りです。

・ライネス(司馬懿)

・エウロペ

・ガレス

・ニトクリス

・ポルクス

・ハベトロット

・マシュ

・哪吒

・刑部姫

・マルタ

・ウィリアム・テル

・アルテラ

・ダヴィンチ

・ジル・ド・レェ

・ジーク

すべてまとめて送料手数料込表示価格です。

バラ売りは200円+送料手数料でのお譲りとなります。

合計1000円以上で送料無料。

すべて未使用で保管しておりましたが、発売からかなり年数の経過したお品物もありますため、その点ご理解の上ご購入ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

