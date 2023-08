【税込?送料無料】 Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD F012 レンズ(ズーム)

落札前に質問等しっかりしてから

納得して落札してください!!

また、新品では無いためその辺理解して落札してください

なぜ相場より安いか考えましょう!!

ご覧頂きありがとうございます。

こちらはSP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012)

手ブレ補正搭載の大口径単焦点レンズです。

★主観

・レンズ内には通常撮影では影響が出ない程度のチリ、カビ等ございます。

(逆光等で撮影する場合 何かしら影響出る可能性あります)

外装は使用に伴うスレや汚れ等ございます。

☆保証

・手ぶれ補正はしっかり効きます。

・AFもしっかり効きます。

・絞り良好。

レンズタイプ:単焦点

焦点距離:35mm

最大径x長さ:80.4x78.3mm

重量:450g

対応マウント:ニコンFマウント系

付属品

・本体

・レンズキャップ

・リアキャップ

・レンズフード

#タムロン

#TAMRON

カラー···ブラック

中古品であることをご理解の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

