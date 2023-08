1983年製のダブル幅になる前の最後のセルビッチ501です。

MADE IN USA

刻印 : 524(エルパソ)

Lot.2501-0217

右膝部分がリペアされています。左膝側にダメージあり

特に目立った汚れ、スレなどはありません。

綺麗に色落ちしているのでヴィンテージジーンズとして履いてもらえるといいかなと思います。

【サイズ】

W30 L40(裾上げ有)

【平置きサイズ】

ウエスト39

股上28

股下76

ワタリ幅28.5

Levi’s/501xx/501/503B/505/550/71506xx/71507xx/71557/70505/66前期/66後期/赤耳/サークルR

カラー···ブルー

人気モデル···リーバイス 501

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

1983年製のダブル幅になる前の最後のセルビッチ501です。MADE IN USA 刻印 : 524(エルパソ)Lot.2501-0217右膝部分がリペアされています。左膝側にダメージあり特に目立った汚れ、スレなどはありません。綺麗に色落ちしているのでヴィンテージジーンズとして履いてもらえるといいかなと思います。【サイズ】W30 L40(裾上げ有)【平置きサイズ】ウエスト39股上28股下76ワタリ幅28.5Levi’s/501xx/501/503B/505/550/71506xx/71507xx/71557/70505/66前期/66後期/赤耳/サークルRカラー···ブルー人気モデル···リーバイス 501シルエット···ストレート股上···レギュラー

