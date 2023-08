■メーカー:PING

PING G410 LST 9度 ドライバー ヘッドのみ

■モデル:G410 PLUS

■番手:ドライバー

■ロフト角:9°

■利き手:右

■シャフト:ALTA J CB RED 55

■フレックス:S

■長さ:45.75インチ

■キックポイント:中

■トルク:4.7

■重さ:304g

■バランス:D2

■付属品:ヘッドカバー

■年式: 2019

■グリップ:Golf Pride TOUR VELVET 360 LITE

※状態B

【※グリップの状態】

S 新品

A 使用感無し

B 使用感あり

C 少々痛みあり

D 痛みあり

E 交換おすすめ

■PING G410 PLUS ドライバー 9°入荷しました✨

■たわみを生み出す高強度のFORGEDの影響か、弾き感があり打音も、前作のG400シリーズドライバーより高い音で高弾道の力強い弾道で飛んでいきます

そして、インパクト付近でのヘッドの動きがシャープで振り切りやすいと感じます

純正シャフトのALTA J CB REDの癖のない走り感なのか、ヘッドの弾き感とシャフトの走りが相まって、打っていて気持ちがいいです

■使用による擦れや傷などありますが問題ありません

˚✧₊⁎ゴルフショップGEARmania⁎⁺˳✧༚

■発送は14時迄のご注文ご入金で即日可能!

■丁寧な対応を心がけます。

■中古ゴルフクラブ、用品を多数出品中!

是非ご覧ください・:*+.\(( °ω° ))/.:+

⚠️お客様から直接仕入れの商品が多い為、シャフト延長、ライ角調整、リシャフト等については分かりかねる事が多いのでご理解よろしくお願い致します。

⚠️水曜日定休日の為、火曜日の午後〜水曜日ご購入のタイミングの商品に関しては発送は木曜日になります。ご了承下さい。

⚠️お客様都合による商品内容や、説明の確認不足でのキャンセルはご購入、お支払後の申請はお受け出来兼ねます。ご了承下さい。

⚠️店販売、他ネット出品をしている為、落札のタイミングによってはご落札後に商品が無い場合もございますので悪しからずご了承下さい。

⚠️ご不安な場合は質問欄にて在庫確認をお願い致します。

⚠️梱包はヘッドには梱包材を付け、新聞紙で商品を包んで専用段ボールに入れております。

商品の情報 ブランド ピン 商品の状態 やや傷や汚れあり

