ソニー ハンディカム HDR-CX670

Handycam HDR-CX670 (B)

新品で購入後、子供の発表会と運動会の 2回だけ撮影に使用しました。あとは使用せずにしまっていました。

ボディに 擦れ、キズともに 見当たりません。未使用に近い状態かと思います。

動作に関しては全く問題ありません。

【商品の内容】

•本体

•専用バッテリー

•AC アダプタ

•USB 接続 サポートケーブル

•HDMI ケーブル

•専用バッグ

(付属品は 画像のものが全てとなります)

取扱説明書はございませんので お手数ですがスマホで ソニー ホームページからダウンロードしてください。

[Handycam HDR-CX670 取扱説明書] で検索

#ソニー

#SONY

#ビデオカメラ

#ハンディカム

#遠足

#七五三

#入学式

#卒園式

#卒業式

#学芸会

#発表会

#運動会

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

