100%正規品 M　SI-１　０．２１１ｃｔ　天然ダイヤルース 各種パーツ

素材···天然石

sakura Shiro ブライダル イヤリング



メキシコオパール✨おまとめ4点ケース

石の素材···ダイヤモンド

ハッシー様専用♡チャーム♡天然石



自然の美 フェナカイト フェナサイト 0.6ct



虎牙金剛眼天珠 ⭐️朱砂天珠

石目・・・０．２１ｃｔ

しろくまぱんださんご専用

カラー・・M

天然銅色ゴールドルチルクオーツルース5.9g

クォリティー・・・SI-１

313

カット・・・ペアーシェイプ

ハンドメイド素材 リボン 25㎜幅 柄入りグログランリボン ロゼット

サイズ・・・５．１１ｍｍ×３．１３ｍｍ×１．８７ｍｍ

猫チャーム113 ぐで猫 じゃれ猫 夜空の花火にゃんこ 2個

中央宝石研究所ソーティング付き

2038【濃厚ストロンググリーン】鑑ソ付1.777ct天然グリーンマリガーネット



ぐで猫 こぼれちゃった クリームソーダ ブルーハワイ No.436

ルースは肉眼では見えない微かな

★219★ソーティング有 アメトリン クォーツ ルース 14.814ct

欠けなどがある場合もあります

お花パーツ モチーフ 約180枚



【mint様専用】天然石スペシャルアソート全10種 ◇y115-㉑

天然石の為、面傷やカーボン・内包物などは

みい様②＊専用ページ＊かぎ針編み＊モチーフ

多少にあります

ピンクファイヤークォーツ☆高品質

光沢や透明感は良いです

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

素材···天然石石の素材···ダイヤモンド石目・・・０．２１ｃｔカラー・・Mクォリティー・・・SI-１カット・・・ペアーシェイプサイズ・・・５．１１ｍｍ×３．１３ｍｍ×１．８７ｍｍ中央宝石研究所ソーティング付きルースは肉眼では見えない微かな欠けなどがある場合もあります天然石の為、面傷やカーボン・内包物などは多少にあります光沢や透明感は良いです

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

手染めレース♡♡ 96清原レジン液 レジンラボ/55g×10本イッタラ アテネの朝すもも様確認用 ノースボール 染め、 No13 台紙大 押し花 押し花素材タイチンルチルクォーツ 太陽発射ルチル 34.6㍉ 希少 天然石 開運