ご覧いただきありがとうございます。

lohen ローヘン2022 エコレザーパイピングトップス

お手数をお掛けいたしますが、必ずプロフィールをご一読くださいませ。

リボンがポイントのリネンニット素材のチュニックです。

お色はチャコールグレー。

リボンはキュプラの黑。

近しいお色の異素材の組み合わせが素敵だと思います。

かなり以前に購入し、未着用ですが、一度ホームクリーニングしました。

もしもよろしかったら^^

gasa ガサ

百草

journal standard luxe

カラー...グレー

柄・デザイン...無地

ネック...ボートネック

ご覧いただきありがとうございます。お手数をお掛けいたしますが、必ずプロフィールをご一読くださいませ。ヴラスブラム|リボンがポイントのリネンニット素材のチュニックです。お色はチャコールグレー。リボンはキュプラの黑。近しいお色の異素材の組み合わせが素敵だと思います。かなり以前に購入し、未着用ですが、一度ホームクリーニングしました。もしもよろしかったら^^suzuki takayuki スズキタカユキtabrik タブリクgasa ガサthe hinoki ヒノキtowavase トワヴァースmagali マガリveritecoeur ヴェリテクールTOKIHO トキホwirrow ウィローtoujour トゥジューdosa ドーサ百草CALICO キャリコhumoresque ユーモレスクdaniela gregis ダニエラグレジスゴーシュtoogood トゥーグッドmoi モイkaval カヴァルemic etic エミックエティックindubitablyvlas blomme ヴラスブラムnest robe ネストローブevam eva エヴァムエヴァR&D.M.Co- オールドマンズテーラー journal standard luxeジャーナルスタンダードluxesoil ソイルlisette リゼッタMARGARET HOWELL マーガレットハウエルdantan ダンタンmaku textiles マクテキスタイルvlas blomme ヴラスブラムnest robe ネストローブveritecour ヴェリテクールevam eva エヴァムエヴァ soil ソイルarts&science アーツ&サイエンスYAECA ヤエカMARGARET HOWELL マーガレットハウエルfog linen work フォグリネンワークHUG O WAR ハグオーワー 雅姫カラー...グレー柄・デザイン...無地ネック...ボートネック

