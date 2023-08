IACUCCI イアクッチ

IACUCCIのラインナップでは珍しい、カジュアルなデザインに。ブランドのアイコン素材であるCANVASの別注にすることでオールシーズン様々なシーンで使えるように仕上げました。モノトーンカラーのブロックはシンプルな配色ながらも主役級の存在感です。柔らかさとしなやかさのあるレザーベルトで手持ちバッグとしても、長くすることでショルダー掛けとしても楽しめます!

完璧を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。

あくまでもusedとなりまので、ご理解いただける方宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド イアクッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

IACUCCI イアクッチショルダーバッグ 巾着キャンバス レザー定価(参考)35200円Made in Italy カラーアイボリーのキャンバス×ブラック(レザー)サイズ FREE約 縦20×横16×マチ16 cm商品説明IACUCCIのラインナップでは珍しい、カジュアルなデザインに。ブランドのアイコン素材であるCANVASの別注にすることでオールシーズン様々なシーンで使えるように仕上げました。モノトーンカラーのブロックはシンプルな配色ながらも主役級の存在感です。柔らかさとしなやかさのあるレザーベルトで手持ちバッグとしても、長くすることでショルダー掛けとしても楽しめます!完璧を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。あくまでもusedとなりまので、ご理解いただける方宜しくお願い致します。

