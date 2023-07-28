公式の店舗 ISETAN　バッグ ショルダーバッグ

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ISETANで購入未使用です。
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横幅 25センチ
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深さ 16センチ
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奥行 9センチ
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お箱はございませんが丁寧に梱包してお送りいたします。よろしくお願いします。
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ご覧いただきありがとうございます。ISETANで購入未使用です。サンダワナオペラショルダーバッグブルービーズサイズ横幅 25センチ深さ 16センチ奥行 9センチ内ポケット1お箱はございませんが丁寧に梱包してお送りいたします。よろしくお願いします。