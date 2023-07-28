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サイズ
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横幅　25センチ
ISETAN　バッグ
深さ　16センチ
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奥行　9センチ
LOEWE ヴィンテージ アナグラム カーフレザー フラップ ショルダーバッグ
内ポケット1
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お箱はございませんが丁寧に梱包してお送りいたします。よろしくお願いします。

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3分钟前

公式の店舗 ISETAN　バッグ ショルダーバッグ

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