【お買い得！】 エンダースキーマWebb 2021ss 【美品】 サンダル

HenderScheme

28.0cm ★ ビルケンシュトック 限定 ボストン ソフトフットベッド

エンダースキーマ

HERMES イズミール【44】(28cm〜29cm)



SUICOKE x Saturdays NYC Collaboration



ビルケンシュトック チューリッヒ ソフトパット トープ39 25cm

『webb』

美品★FENDI フローサンダル FFロゴ 26.0㎝ ブラック 夏の醍醐味



極美❗️ボッテガべネタサンダル 42 今季!2022年モデル



【新品未使用品】キーン ユニーク 1023045 27cm ホワイト

【商品説明】

adidas yeezy slide onyx 26.5

アウトドアタイプのサンダル『webb』

美品✨ボッテガヴェネタ サンダル イントレチャート 編み込み ブラウン カーキ

ナイロンテープと3mm厚のカウレザーを合わせたサンダル。

ビルケンシュトック /birkenstock/KYOTO Narrow サンダル

随所に配されたレザー部分は履くたびに足に馴染み肌に吸い付くような心地良い穿き心地。

off whiteスライトサンダル38

中底にはカウレザーのショルダー部分を使用していて、肌触りよく蒸れずに着用が可能。

【新品未使用】ルイヴィトン LV シャーク・ライン サンダル 白 26.5cm

底のインパクトのあるシャークソールはEVA素材を採用、軽く反りが良いのも特徴。

■ アデュー adieu paris サンダル 白 ホワイト ■

履きやすさ、合わせやすさ、デザインの存在感とHenderSchemeらしくバランスの良い一足。

★新品★ UGG サンダル グレー サイズ26



人気✨ルイヴィトン サンダル ウォーターフロント ライン ミュール 黒 27.5



yeezy slide BONE 25.5cm

【サイズ】表記 5

LOEWEメンズサンダル

(26.5〜27.0cm)

★GANNIフラットフォームサンダル



⭐︎即完品⭐︎ ビルケンシュトック アリゾナ ビッグバックル ヌバックレザー

【カラー】

HERMES エルメス サンダル 黒 Black メンズ 26.5cm

ブラック/ナチュラル

ビルケンシュトック ボストン ブラック 39



ホカオネオネ ホパラ HOKA ONE ONE HOPARA



アイランドスリッパ 27cm

【状態】

27.5 adidas YEEZY SLIDE ONYX 納品書同梱可

10回程度使用

ドクターマーチン サンダル ブラック ペアソン UK9

ソールは目立ったスレ等は特にございません。

adidas YEEZY SLIDE BONE 27.5 新品未使用



Salehe Bembury Crocs Kuwata クロックス サレへ 27



[箱無]ビルケンシュトック ボストン トープ 42

【定価】32000円+税

【SEDONA SANDAL】OAK/オーク "BLACK" 28



BALMAIN B-IT quilted slides sandals 42

※中古品にご理解ある方のみお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エンダースキーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HenderSchemeエンダースキーマ『webb』【商品説明】アウトドアタイプのサンダル『webb』ナイロンテープと3mm厚のカウレザーを合わせたサンダル。随所に配されたレザー部分は履くたびに足に馴染み肌に吸い付くような心地良い穿き心地。中底にはカウレザーのショルダー部分を使用していて、肌触りよく蒸れずに着用が可能。底のインパクトのあるシャークソールはEVA素材を採用、軽く反りが良いのも特徴。履きやすさ、合わせやすさ、デザインの存在感とHenderSchemeらしくバランスの良い一足。【サイズ】表記 5(26.5〜27.0cm)【カラー】ブラック/ナチュラル【状態】10回程度使用ソールは目立ったスレ等は特にございません。【定価】32000円+税※中古品にご理解ある方のみお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エンダースキーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品】【レア】HUNTER サンダル メンズ 28cm US10アシックスasics actibreeze 3d SANDAL Lサイズマルジェラ FLIP FLOP tabi サンダル size42 blackBIRKENSTOCK Rick Owens コラボ アリゾナ シルバー コンビBALENCIAGA ロゴファースリッパサンダル 42 バレンシアガ