⚫商品名

・ソレルのダックブーツです!

⚫ポイント

・新品未使用

⚫状態

・新品未使用

⚫カラー

茶

⚫️サイズ

26cm

アウトソール28cm

最大幅11.5cm

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ソレル 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ソレル 商品の状態 新品、未使用

