弊社は福岡県公安委員会 古物商事業者認可取得済みで御座いますので商品の全ては鑑定済みの本物保障品で出所・真贋は全て弊社にて保障致しております。

ご安心の上、ご検討下さいませ。

管理番号 4514445.96584.B23U47528

ブランド ルイ・ヴィトン

モデル3D モノグラム リバーシブル ダウンジャケット

サイズ表記46、着丈約66cm、肩幅約57cm、袖丈約62cm、身幅約67cm

カラーブラック

素材 -

付属品ハンガー、収納バッグ、冊子

商品状態 展示未使用品

コメント

ルイ・ヴィトンの3D モノグラム リバーシブル ダウンジャケットです。

メンズ アーティスティック・ディレクター ヴァージル・アブローが壮大なスケールで展開する機能的なファッションの実験──「ルイ・ヴィトン 2054」コレクションの第2弾。

あらゆる装いにマッチする、ラグジュアリーかつ機能性に優れたアイテム。

フェザーを詰め込み、プレーンな面と3Dモノグラム・パターンをあしらった面のリバーシブルに仕上げました。

今シーズンならではのカーブを描く胸元のファスナー、透明なファスナー引き手、調節可能なウエスト、パッカブルなフードなどのディテールも魅力です。

どんなコーディネートにも合わせていただけるようなとても着回しがきくアイテムで羽織るだけで雰囲気を即格上げしてくれます。

これ一つでワンランク上の洗練された気品漂う大人の男性を演出してくれます。

市場にも全く出てこないモデルなのでお探しの方も非常に多いかと思います。

●利用規約●

返品についての特約はショップ詳細情報を必ずご確認下さいませ。

~弊社他モール併売品の在庫状況・時差及び出品のキャンセル~

弊社では、複数のモールで併売を行っておりますので時差によって別モールでの売却済等の状況が発生する場合が御座います。

予め、ご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

