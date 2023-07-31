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【正規品質保証】 バーバリー/BURBERRY110cmジャンパースカート濃紺 お受験フォーマル ワンピース

商品の説明

サイズ110cm
【希少】ベビーピンクハウス　ワンピース　130 花柄　フレアワンピース
素材ウール100％、裏地：ポリ100％
チェリーチョコワンピース
色濃紺
Taro様ご専用
汚れ、ダメージ等汚れ、色褪せはありません
バーバリー/BURBERRY110cmジャンパースカート濃紺 お受験フォーマル
その他着丈約63cm、両脇ポケット付き
パールポンキッズ　千鳥格子　120サイズ
クリーニング済
メゾピアノ　120cm ワンピース　発表会
裾は丈だししてあります。
Liilu 刺繍ドレス
デパートで購入し、元値は60000円くらいでした。

バーバリー　ニットワンピース　100

商品の情報

商品のサイズ110cm
ブランドバーバリー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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サイズ110cm素材ウール100％、裏地：ポリ100％色濃紺汚れ、ダメージ等汚れ、色褪せはありませんその他着丈約63cm、両脇ポケット付きクリーニング済裾は丈だししてあります。デパートで購入し、元値は60000円くらいでした。

商品の情報

商品のサイズ110cm
ブランドバーバリー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【正規品質保証】 バーバリー/BURBERRY110cmジャンパースカート濃紺 お受験フォーマル ワンピース

39分钟前

【正規品質保証】 バーバリー/BURBERRY110cmジャンパースカート濃紺 お受験フォーマル ワンピース

¥19,400 ¥14,550

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バーバリー/BURBERRY110cmジャンパースカート濃紺 お受験フォーマル

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