お知らせ ログイン 会員登録 出品
【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド

商品の説明

セカンドオーナー品になります。
VVF1.6×2c 2巻(200m)
前オーナーが専門店でconx仕様に換装されています。
矢崎　VVF 2.0-3C 100m 赤白黒　2㎜　3芯　VA

値下げ！SHURE BLX288J-B58JB　BLXデュアルチャンネル
wagnusさんの限定商品の為、なかなか出回らず希少価値の高いケーブルです。
富士電線 VVFケーブル 平形 100m巻 VVF2.0*2C*100M

CV14-3C 約12メートル
機材整理の為出品致します。
【因幡てる様専用】EFFECT AUDIO Cleopatra

WIREWORLD OASIS5-2 2m ワイヤーワールド
他サイトでも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。

新品未使用 QDC_2PIN_3.5mm NFNケーブル_Luminox

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

OYAIDE(オヤイデ) BLACK MAMBA-α V2 1.8m

澪標　極　mmcx 4.4mm

wagnus garnetta sheep conx 4.4mm
セカンドオーナー品になります。前オーナーが専門店でconx仕様に換装されています。wagnusさんの限定商品の為、なかなか出回らず希少価値の高いケーブルです。機材整理の為出品致します。他サイトでも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド

3分钟前

【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド

¥55,000 ¥29,700

(税込) 送料込み
11
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

b3c8ab

 1486

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

b3c8ab
【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド 【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド
© www.inba.net, Inc.