【超ポイント祭?期間限定】 garnetta wagnus sheep 4.4mm conx ケーブル/シールド

セカンドオーナー品になります。
VVF1.6×2c 2巻(200m)
前オーナーが専門店でconx仕様に換装されています。
矢崎 VVF 2.0-3C 100m 赤白黒 2㎜ 3芯 VA
値下げ！SHURE BLX288J-B58JB BLXデュアルチャンネル
wagnusさんの限定商品の為、なかなか出回らず希少価値の高いケーブルです。
富士電線 VVFケーブル 平形 100m巻 VVF2.0*2C*100M
CV14-3C 約12メートル
機材整理の為出品致します。
【因幡てる様専用】EFFECT AUDIO Cleopatra
WIREWORLD OASIS5-2 2m ワイヤーワールド
他サイトでも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。
新品未使用 QDC_2PIN_3.5mm NFNケーブル_Luminox
OYAIDE(オヤイデ) BLACK MAMBA-α V2 1.8m
澪標 極 mmcx 4.4mm
wagnus garnetta sheep conx 4.4mm
セカンドオーナー品になります。前オーナーが専門店でconx仕様に換装されています。wagnusさんの限定商品の為、なかなか出回らず希少価値の高いケーブルです。機材整理の為出品致します。他サイトでも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。