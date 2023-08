☆即購入&コメント無し購入大歓迎☆

又、割引の詳細はプロフィールに記載。

◆商品内容

ブランド : AMERI

サイズ :L-XL相当

○サイズ詳細(cm)

肩幅:42

身幅:52

袖丈:18

着丈:116

※平置き素人測定の為、多少誤差あります。

素材 : ポリエステル100%

カラー : ピンク ショッキングピンク

◆商品状態

内側にホツレ等がありますが、その他全体的に目立った傷や汚れ等が少なく、使用上は問題ないと思います!参考写真を確認下さい。

参考写真: 7枚目

※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。

※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。

【購入前にハセさん夫婦からお願い】

その他の詳細はプロフィールに記載していますのでご了承の上、ご検討とご購入お願いします。

No.0-573

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アメリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆即購入&コメント無し購入大歓迎☆又、割引の詳細はプロフィールに記載。 ◆商品内容 ブランド : AMERIサイズ :L-XL相当○サイズ詳細(cm)肩幅:42身幅:52袖丈:18着丈:116※平置き素人測定の為、多少誤差あります。 素材 : ポリエステル100% カラー : ピンク ショッキングピンク◆商品状態内側にホツレ等がありますが、その他全体的に目立った傷や汚れ等が少なく、使用上は問題ないと思います!参考写真を確認下さい。 参考写真: 7枚目※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。 ※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。 【購入前にハセさん夫婦からお願い】その他の詳細はプロフィールに記載していますのでご了承の上、ご検討とご購入お願いします。 No.0-573

