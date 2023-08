C'EST MOI BRIDAL セモア ブライダル

C'EST MOI BRIDAL セモア ブライダルブライダルインナー エレガントDセットです。ディズニーアンバサダーホテルにて結婚式のためブライダルファッションにて購入しました。挙式・披露宴の数時間しか着用しておりません。使用後ホームクリーニング済みです。セット内容は、・セミロングラインブラ : D70サイドからの補整で、バストをリフト&ボリュームアップ。・ブラ紐未使用です。・ウエストニッパー : 70 サイドからウエストを引き締めて、美しくくびれたラインをキープします。・ドロワーズ M 贅沢にギャザーを寄せたパンツタイプ。立体パターンによる履き心地のよさには定評があります。・専用巾着バッグ・ショーツ M快適な履き心地と花嫁に幸せをもたらすとされる「サムシング・ブルー」のリボンがポイント。未使用です。・ブラカップ(別売り2,000円)サイズP定価 : ¥62,500バラ売り不可です。セモアのブライダルインナーは値段は高いですが、その分、他メーカーのものよりも、優れた補正力で、綺麗に見せてくれますのでおすすめです。どれもレースがついており、デザインも素敵です。ドロワーズは迷いましたが、他のメーカーのものよりも履き心地が断然快適であり、ドレス内の足さばきがスムーズにできてドレスもくっつかず、歩きやすかったです。一度の結婚式ですので、どうせ見えないから、短時間だからと節約対象にせず、自分をよく見せてくれる良いものを使用した方が後悔しないと思います。ミッキーのステッキブーケや小物も出品予定となります。他出品物と同時購入いただける場合はお値引き可能です!フリマサイト3社で出品予定のため突然の削除も考えられますのでご了承ください。★ウェディング関連グッズ(FTW)↓#d_m_ftw_g★ディズニーグッズ用タグ↓#m_disney_gブライダルインナーセモワ セモアブライダル C'EST MOI BRIDALブライダルフォト補正下着ウエディングドレス下着ドロワーズディズニーウェディングFTW幸せバトンディズニーディズニーフェアリーテイルウエディング結婚式前撮り後撮りジューンブライドミラコスタ披露宴

