50%OFF ソラン様専用ページ クラフト/布製品

こちらはオーダー専用ページです。

こねこ様専用。シルバニアファミリー 赤ちゃん ボタン付きスモック

ご本人様のみご購入頂けます。

【ひまわり様確認用】コスチューム



21点 パッチワーク クロスステッチ ハンドメイド



セリアドール 花魁



フェルトおままごと6点セット まとめ売り ハンドメイド ごっこ遊び 一点物

＊フラワーキャップ(イエロー、ブルー、ピンク) 2,500×3=7,500

【wattanさま専用】タフティングガン+タフティング用品セット

＊パンダショルダーバッグ 880×2=1,760

【ひつじ 様】専用ページ：オビツ11

＊フラワーサングラス(ピンク、グリーン、イエロー) 880×3=2,640

値下げしました！ケモノ着ぐるみ(フルスーツ)

＊定番セーラー服(N) 2,200

ソラン様専用ページ

＊ヤンキーセーラー服(N) 2,400

ハンドメイド 押絵 カレンダー タペストリー

＊スニーカー(ピンク) 550

ピンキー様用①

＊夏服セーラー服①② 1,200×2=2,400

ポピ様♡専用追加オーダーページ♪



Mai様 専用 3セット

計 13点 17,690+梱包送料¥250=¥17,940

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

こちらはオーダー専用ページです。ご本人様のみご購入頂けます。＊フラワーキャップ(イエロー、ブルー、ピンク) 2,500×3=7,500＊パンダショルダーバッグ 880×2=1,760＊フラワーサングラス(ピンク、グリーン、イエロー) 880×3=2,640＊定番セーラー服(N) 2,200＊ヤンキーセーラー服(N) 2,400＊スニーカー(ピンク) 550＊夏服セーラー服①② 1,200×2=2,400計 13点 17,690+梱包送料¥250=¥17,940

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

オーダー受付中 誕生日 飾り 壁面ハート型ロゼット ご相談/オーダーページこねこ様専用。シルバニアファミリー 赤ちゃん ボタン付きスモック【ひまわり様確認用】コスチューム21点 パッチワーク クロスステッチ ハンドメイドセリアドール 花魁フェルトおままごと6点セット まとめ売り ハンドメイド ごっこ遊び 一点物