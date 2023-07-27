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50%OFF ソラン様専用ページ クラフト/布製品

商品の説明

こちらはオーダー専用ページです。
こねこ様専用。シルバニアファミリー　赤ちゃん　ボタン付きスモック
ご本人様のみご購入頂けます。
【ひまわり様確認用】コスチューム

21点 パッチワーク クロスステッチ ハンドメイド

セリアドール　花魁

フェルトおままごと6点セット　まとめ売り　ハンドメイド　ごっこ遊び　一点物
＊フラワーキャップ(イエロー、ブルー、ピンク) 2,500×3=7,500
【wattanさま専用】タフティングガン+タフティング用品セット
＊パンダショルダーバッグ　880×2=1,760
【ひつじ　様】専用ページ：オビツ11
＊フラワーサングラス(ピンク、グリーン、イエロー) 880×3=2,640
値下げしました！ケモノ着ぐるみ(フルスーツ)
＊定番セーラー服(N) 2,200
ソラン様専用ページ
＊ヤンキーセーラー服(N) 2,400
ハンドメイド 押絵 カレンダー タペストリー
＊スニーカー(ピンク) 550
ピンキー様用①
＊夏服セーラー服①② 1,200×2=2,400
ポピ様♡専用追加オーダーページ♪

Mai様 専用 3セット
計 13点　17,690+梱包送料¥250=¥17,940

オーダー受付中 誕生日 飾り 壁面

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商品の状態新品、未使用

ハート型ロゼット ご相談/オーダーページ

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21点 パッチワーク クロスステッチ ハンドメイド

セリアドール　花魁

フェルトおままごと6点セット　まとめ売り　ハンドメイド　ごっこ遊び　一点物
こちらはオーダー専用ページです。ご本人様のみご購入頂けます。＊フラワーキャップ(イエロー、ブルー、ピンク) 2,500×3=7,500＊パンダショルダーバッグ　880×2=1,760＊フラワーサングラス(ピンク、グリーン、イエロー) 880×3=2,640＊定番セーラー服(N) 2,200＊ヤンキーセーラー服(N) 2,400＊スニーカー(ピンク) 550＊夏服セーラー服①② 1,200×2=2,400計 13点　17,690+梱包送料¥250=¥17,940

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28分钟前

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