50%OFF ソラン様専用ページ クラフト/布製品

こちらはオーダー専用ページです。
こねこ様専用。シルバニアファミリー 赤ちゃん ボタン付きスモック
ご本人様のみご購入頂けます。
【ひまわり様確認用】コスチューム
21点 パッチワーク クロスステッチ ハンドメイド
セリアドール 花魁
フェルトおままごと6点セット まとめ売り ハンドメイド ごっこ遊び 一点物
＊フラワーキャップ(イエロー、ブルー、ピンク) 2,500×3=7,500
【wattanさま専用】タフティングガン+タフティング用品セット
＊パンダショルダーバッグ 880×2=1,760
【ひつじ 様】専用ページ：オビツ11
＊フラワーサングラス(ピンク、グリーン、イエロー) 880×3=2,640
値下げしました！ケモノ着ぐるみ(フルスーツ)
＊定番セーラー服(N) 2,200
ソラン様専用ページ
＊ヤンキーセーラー服(N) 2,400
ハンドメイド 押絵 カレンダー タペストリー
＊スニーカー(ピンク) 550
ピンキー様用①
＊夏服セーラー服①② 1,200×2=2,400
ポピ様♡専用追加オーダーページ♪
Mai様 専用 3セット
計 13点 17,690+梱包送料¥250=¥17,940
オーダー受付中 誕生日 飾り 壁面
ハート型ロゼット ご相談/オーダーページ
こねこ様専用。シルバニアファミリー 赤ちゃん ボタン付きスモック
【ひまわり様確認用】コスチューム
21点 パッチワーク クロスステッチ ハンドメイド
セリアドール 花魁
フェルトおままごと6点セット まとめ売り ハンドメイド ごっこ遊び 一点物
こちらはオーダー専用ページです。ご本人様のみご購入頂けます。＊フラワーキャップ(イエロー、ブルー、ピンク) 2,500×3=7,500＊パンダショルダーバッグ 880×2=1,760＊フラワーサングラス(ピンク、グリーン、イエロー) 880×3=2,640＊定番セーラー服(N) 2,200＊ヤンキーセーラー服(N) 2,400＊スニーカー(ピンク) 550＊夏服セーラー服①② 1,200×2=2,400計 13点 17,690+梱包送料¥250=¥17,940