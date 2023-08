素晴らしい価格 リボンボタンショートシャツ【2023SP】 シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、夏

カバーにかかったまま、クローゼット保管、未試着です。

発送の際はカバーを外し、ハンガーなしの状態での発送を予定しております。

よろしくお願いいたします。

【comment】

コンパクトな衿とリボンボタンが印象的なシャツです。

肌触りの良いさらりとしたタッチでコットンをベースにしたハリ感のある素材を使用しました。トレンド感のあるスクエアシルエット、ショート丈とゆとりのあるのシルエット、袖もゆったりとしています。ボリュームのあるボトムとの相性が良くスタイルアップ見えします。サイドのラウンドヘムラインで抜け感のある軽やかな印象に仕上げました。

【material】

伸縮性:あり

光沢感:ツヤ程度

透け感:やや透けます

生地の厚さ:普通

裏地:なし

【quality】

表地:綿70%

ポリエステル24%

ポリウレタン6%

パイピング:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

zaraで買いました

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 51.8cm

着丈(ネックポイント~前裾) 54.2cm

身幅 62.4cm

肩幅 49.5cm

袖丈 32cm

袖幅 21.7cm

袖口幅 21cm

■made in japan

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

