★フォロー割

ロエベ LOEWE Tシャツ

フォローして下さった方には、表示価格より【200円引き】させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせください☆

●商品名

●ポイント

90s カナダ製 銀タグ 袖、裾シングルステッチ

NIKEロゴプリント ベージュがかったホワイト

ヴィンテージ ビックシルエット

コットン100%

●状態

古着ですが目立つ傷や汚れも無く綺麗な状態です。

●サイズ

表記XLサイズ

●カラー

ホワイト

着丈72cm

身幅59cm

肩幅57cm

袖丈21cm

●購入後【1〜2日以内】に即発送致します☆

*トラブルを未然に防ぐために、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

