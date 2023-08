新品未使用箱付き

【状態】新品未使用箱付き

【カラー】グレー

【サイズ】26.5cm

【商品説明】

2023年4月27日発売になりました

人気のM2002RDMです。

数量が少なく即日完売のお店が多い印象です。

試し履きもしていない新品未使用品です。

証明する赤タグも付いています。

オンライン完売サイズです。

Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされた重厚なアッパーデザイン、N ERGYとABZORBを搭載したハイスペックなソールを組み合わせたLIFESTYLEモデル「M2002R」

廃材を組み合わせたかのようなインパクトのある外観とヴィンテージ加工は、ボストンの街中で見かけた長きにわたり愛用されたことで劣化し所々摩耗の兆候が見受けられるそのシューズからインスピレーションを得ています。

時代を超え深く愛され続けるブランドの伝統とエネルギーをデザインに落とし込みました。

週末に写真撮り直します。

メインカラー...グレー

人気モデル...new balance 2002

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材...スエード

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

