正規品 ティエリーミュグレー Thierry Mugler

麻 鮮やかなブルー カシュクール ワンピースです。

SEX AND THE CITYの映画でも着用されている

ミュグレー

着用頂くとデザインの良さが際立つエレガントで大胆なデザイン!! 襟や裾にも一工夫されている大変素敵なワンピースです。

今はビヨンセの舞台衣装などを手掛けているフランスのデザイナー ティエリーミュグレー は パリコレでも常連デザイナーでした。

デコルテのカット、お袖のフォルム、裾のデザイン体に無理なくフィトしてスタイルがとても良く見えます。

斬新なセンスあるカットが素晴らしいです。

価格は 12万円位だったと思います。

今は手に入らない貴重なミュグレー 未使用品は中々無いのでオススメです。

サイズ 9

着丈 約97〜100㎝

バスト 約47〜49㎝ ウエスト 約35㎝

(素人採寸の為誤差は許し下さい)

肩にはバット入りです。

内側から簡単にハサミで取り外しも可能です。

実物のお色は画像1、2枚目に近いです。鮮やかなブルーで綺麗なお色目です。

大好きなデザイナーでコレクション用に購入し保存していました。出品にあたりヴィンテージ なので新品をクリーニングに出しました。

着用はしていないので大変綺麗な状態ですが、素人保存のヴィンテージ品です。

保存時のシワや小さな見落としなど もしかしましたら あるかもしれません。後からクレーム等困りますので必ず御納得、ご理解頂いた上でご購入下さい。 評価や商品に厳しい方 神経質な方のご購入は固くご遠慮頂きます。

ショップ内に シャネル ディオール ジバンシー エルメス セリーヌ ドルチェアンドガッバーナ グッチ ヴィトン ウンガロ ヴェルサーチ カヴァリ クロコ ミンクなど有りますので宜しかったらご覧下さいませ。

プロフ必読でよろしくお願い致します。

ティエリーミュグレー

ミュグレー

バブル

カットソー

ツーピース

スーツ

ワンピース

パリコレ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ティエリーミュグレー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ティエリーミュグレー 商品の状態 新品、未使用

