新品・タグ付き・未使用品です^_^

コメント不要ですのでお探しの方はぜひ♡

■サイズ:36

ウエスト:67

ヒップ:104

股上/股下:32.5/61.5

もも周り:70

すそ幅:25.5

パンツ丈:97

完売しておりますが、現行品ですのでベイクルーズのサイトで詳細をご確認頂けます!

ぜひ検索してみてください☆

【2023SS】

R'IAM

ボリューム感が特徴のバルーンパンツ。

ゆったりとしたシルエットで、こなれ感たっぷりの一本。

シンプルなトップスを合わせるだけで着こなしが決まる、コーディネートにトレンド感をプラスしてくれるアイテムです。

*********************

透け感:あり

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

*********************

完売品のため、お値下げは不可とさせていただきます。

トラブル防止のため、専用やお取り置き等は出来かねますのでご了承くださいませ。

---

新品・未使用ですが、あくまで自宅保管品でございます。

お気になさる方はご購入をお控えくださいますようお願い致します。

なお、梱包の際、なるべくたたみジワの付かないよう努めてさせて頂きますが、畳んでの発送となりますので、どうしてもたたみジワはあるかと思います。ご容赦下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

