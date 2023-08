iPhone 11 パープル 64 GB SIMフリー

購入して1週間で落とし、画面が割れたため元々持っていたiPhoneに戻しそのまま放置していたものです。

ほとんど使用していないためバッテリー残量も100%です。

外観は写真より確認をお願いいたします。

箱など付属品もあります。写真をご覧ください。

初期化してお渡しします。

画面が修理できる方いかがでしょうか?

お値段相談承ります。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 傷や汚れあり

