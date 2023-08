——— 商品詳細 ———

にゃにゃ様専用です steam deck 64g

・動作確認済み

└ #レトロリボーン のリターンポリシーに準じた補償が付きます

・最新 IPS液晶パネル V7 (HISPEEDIDO製)

・3.0 インチ ディスプレイ

・画素数 9倍

・視野角 178°

・OSDメニューを搭載

└ 中央ボタン長押しで呼び出し

・明るさ15段階変更

├ 中央ボタンで調整

└ 画面右下のタッチセンサーで調整

・カラーモード8種類変更

└ 画面中央下のタッチセンサーで変更

・新品 レトロリボーン オリジナル 900mAh バッテリーに交換済み

・新品 USB充電ケーブルが付属

・傷の付きにくいガラス製スクリーンレンズ

・外装ケース、ボタン、ボタンゴムを新品に交換しております

・ボタン、十字キー、電源スイッチ、音量調整機能のメンテナンス済み

・暗い場所でも明るい場所でもストレスなくゲームを楽しむことができます

・GB、GBC、GBA の3世代のゲームで遊べます

——— 注意 ———

・ソフトは付属しません。

・一部にサードパーティー製部品を使用しています。

・画像の一部にボカシ加工を施してあります。

——— オプション (別料金) ———

充電コネクタをUSBタイプCへ変更 ¥4,000

└ イヤホン変換ケーブル付属

サウンドアンプ モジュール ¥4,000

ノイズ除去モジュール ¥2,500

パワーランプLED色変更

└ (ホワイト、ブルー、ピンク) ¥800

LRボタンのクリック感アップ ¥700

イヤホン変換ケーブル ¥300

クリアハードカバー ¥1,000

ゲームボーイアドバンス SP 専用ケース ¥800

画面保護フィルム ¥300

※オプション品については追加での改造が必要になる項目があります。また、在庫切れの場合もありますので、ご希望の場合は購入お手続き前にご連絡をお願い致します。

————————————

ゲームボーイアドバンス本体のカスタムオーダーも受け付けております。気軽にコメント下さい。

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 未使用に近い

