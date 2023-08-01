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【残りわずか】 ヴァイスシュヴァルツ ホロライブVol.2 未来へと踏み出す一歩 宝鐘マリンSP ヴァイスシュヴァルツ

商品の説明

ＷＳ
新品　未開封　ヴァイスシュヴァルツ　ブースターパック　物語シリーズ

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ホロライブvol2
Disney100 1カートン　ヴァイスシュバルツ

WS チェンソーマン 血の魔人 パワー SP サイン
宝鐘マリン　SP
ヴァイスシュバルツ　disney100 6BOX

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自引き後即スリーブしたので、目立つ傷などはありませんが、トラブル防止の為、全てプレイ用とさせていただきます。
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ローダーorフルプロテクトに入れて濡れ対策を施してネコポスにて発送させていただきます。
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商品の情報

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【残りわずか】 ヴァイスシュヴァルツ ホロライブVol.2 未来へと踏み出す一歩 宝鐘マリンSP ヴァイスシュヴァルツ

4分钟前

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