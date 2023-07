■基本情報

D0479S 新品 MACKINTOSH LONDON アルパカ ニット:LL

カラー···ベージュ

Levi’s RED TAB RMK05-0002

袖丈···長袖

【激レア】givenchy ニット セーター ジバンシー

着丈···ロング

Gucci セーター

柄・デザイン···無地

Raf simons ラフシモンズ NYニット

ネック···Uネック

BULLOCK'S ウールVネックセーター USED

素材···麻

50's vintage ネイビー エルボーパッチ ウール Vネック ニット

季節感···春、夏、秋、冬

stussy渦巻きロゴセーター



14.SS.国内正規美品■ボッテガ ベスト/ニットセーター カシミア100%

■Tシャツなどの上に羽織るとかっこいいです。袖丈長めです。定価33,000円くらいでした。

【新品】Stussy Sweater ニット セーター XLサイズ



G718*極美品☆最高級☆極上カシミヤ☆ケーブル☆ニット☆セーター☆水色☆L

■平置き寸法

ルシアンペラフィネ カシミア シャツ 長袖 水玉 水彩画 マルチカラー M

肩幅46cm

新品未使用 LACOSTE ラコステ シームレス ニット セーター 長袖

袖丈70cm

NIKE ケーブルニット ブラック L

身丈73cm

naptime カーディガン 2022 COLLECTION

身幅46cm

【匿名配送】Stussy Gothic Sweater ニット セーター XL



ポロラルフローレン 22FW ベア クラシックセーター サイズL 新品 本物

値段交渉⭕️即購入⭕️

story mfg. twinsun rollneck



YOKE Graphpaper

※喫煙者のいない環境で暮らしています

FORSOMEONE CB ARAN SWEATER (川村壱馬着用)

※香りのある洗剤柔軟剤は使用していません

お値下げ★ディースクエアード.セーター.着用1回のみ美品

※室内芳香剤は使用していません

新品タグ付き ANDREA FENZI アンドレアフェンツィニットセーター 54

※気になる点があれば別角度の写真など撮って更新しますので、ご不明点は購入前にご確認下さい。購入者様が安心できる取引を心掛けて参ります

新品 S 20ss マルジェラ フロントスティッチニット 1092



【新品未使用品】Margiela 14 レプリカ アラン セーター タグ付き

#commedesgarcons #コムデギャルソン #コムデギャルソンシャツボーイ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンシャツ 商品の状態 未使用に近い

