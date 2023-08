人気の新作 松田聖子 Zepp Tour 1999～137分33秒の奇跡～ ミュージック

タイトル:Seiko Matsuda Zepp Tour 1999

アーティスト:松田聖子 Seiko Matsuda

商品番号:PHBL-1003

リリース:2000年03月29日

本作品はデビュー20周年のプレイベントとして1999年10月に開催した、初のライブハウスツアーの最終日を完全収録したものです。観客とのナチュラルでの機転のきいた絶妙なトーク。ライブならではの一体感のあるエキサイティングなステージ。ヴォーカリスト松田聖子の137分33秒の奇跡のエンターテインメントを、ノーカットでじっくりと楽しめます。

ノーカット版140分

収録:1999年10月22日

ZEPP TOKYO

収録曲

1.Opening

2.Gone with the rain

3.Believe In Love

4.未来の花嫁

5.素敵にOnce Again

6.大切なあなた

7.Time After time

8.Yesterday Once More

9.Crazy For You

10.哀しみのボート

11.Sweet Memories

12.あなたのすべてになりたい

13.Request Corner マイアミ午前5時 ~ Only My Love ~ 夏の扉 ~ 制服

14.あなたに逢いたくて ~Missing You~

15.赤いスイートピー

商品の状態:ケース、ジャケット、ライナーに経年によるイタミ・キズなど多少の中古感があります。DVDディスクに目立ったスリキズが見当たりません。状態にあまり神経質になられる方のご購入はご遠慮願います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

