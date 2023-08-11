新しく着き 【美品】GUCCI グッチ 7700L 腕時計 シルバー スクエア レディース 腕時計(アナログ)

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軽度の擦り傷はございますが、

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風防に気になるような傷は見受けられず、

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そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

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千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

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商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、風防に気になるような傷は見受けられず、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。グッチの人気モデルでございます。到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー：シルバーサイズ：約2.3cm (リューズ含まず)ベルト：新しいものに交換済み(社外品です。)動作 ：確認済み付属品：専用ケース…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのグッチ……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/

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