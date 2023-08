新しく着き 【美品】GUCCI グッチ 7700L 腕時計 シルバー スクエア レディース 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

【稼働品/ battery OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

……………………………………

商品の状態

……………………………………

比較的に使用感の少ないUSED品です。

軽度の擦り傷はございますが、

風防に気になるような傷は見受けられず、

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

グッチの人気モデルでございます。

到着後すぐにご愛用いただけます♪

……………………………………

商品の詳細

……………………………………

カラー:シルバー

サイズ:約2.3cm (リューズ含まず)

ベルト:新しいものに交換済み(社外品です。)

動作 :確認済み

付属品:専用ケース

……………………………………

その他

……………………………………

千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

【正規品保証】いたします。

過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

……………………………………

#そが

#そがのグッチ

……………………………………

ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

